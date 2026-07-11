Pellegatti senza rimorsi: “De Ketelaere non è un rimpianto, non mi trasmette emozioni”
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Carlo Pellegatti parla di Charles de Ketelaere.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Charles De Ketelaere, uscito ieri sera dal Mondiale contro la Spagna ma protagonista di un buon torneo che ha concluso con due gol, uno proprio contro la Roja. Queste le sue parole.
"Ecco, per quello che riguarda De Ketelaere, per esempio, è una mia sensazione ma per me non è un rimpianto. Potrebbe segnare i gol, ha fatto un buon Mondiale, ha fatto un bel gol da centravanti, però non ho il rimpianto di De Ketelaere. L'ho visto giocare a destra, centrale, anche ieri non ha esultato, non ha quella roba per me, non mi sa trasmettere niente. È un giocatore che se piace legittimo, ma a me non riesce a trasmettermi emozioni".
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