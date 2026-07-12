Leao guida la lista dei cedibili: non è l'unico. In vendita anche Tomori, Loftus e tanti altri

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Rafael Leao è il primo nome sulla lista delle cessioni del Milan: ma non è l'unico pronto a partire, ci sono tanti altri nomi in vendita

Se si aprisse il file "lista cessioni" della squada mercato del Milan, il primo nome della lista sarebbe senza dubbio quello di Rafael Leao. Da un punto di vista economico, ma anche di clamore mediatico, la trattativa per vendere il portoghese sarà quella più spinosa di tutte, anche perché al momento non c'è nulla di concreto su cui poter lavorare. Nonostante questo, non sarà solo Rafa a salutare il Milan: ci sono diversi altri calciatori con le valigie in mano, come ricorda oggi Tuttosport.

LEAO, IL PUNTO: NO TOTTENHAM, NO PROPOSTE

Come detto, il punto interrogativo più grande rimane su Rafael Leao. Che le strade del portoghese e del Milan andranno a separarsi, questa è cosa praticamente certa. Le modalità e le tempistiche rimangono al momento misteriose, anche perchè oggi non ci sono trattative in corso concrete. Le voci sul Tottenham Hotspur di De Zerbi e Tonali si sono affievolite nel corso delle ore, anche perchè il club del Nord di Londra starebbe sondando altri profili per il ruolo di esterno offensivo a sinistra. In generale però, non ci sono proposte sul tavolo di nessun tipo. Ci sono interessamenti dall'Arabia, è vero, ma l'obiettivo di Leao è la Premier o la Liga. A oggi, però, tutto tace.

LEAO NON È L'UNICO: TANTI CON LA VALIGIA IN MANO

Rafael Leao non è l'unico che saluterà il Milan. Dopo i due acquisti di Ramos e Gila, il club ora deve pensare anche alle uscite, pure per fare cassa. Detto di Leao, che è un po' un discorso a parte, per rimpinguare le proprie casse il Diavolo pensa di salutare Tomori e Loftus-Cheek da cui si può ricavare qualcosa. Anche Santiago Gimenez, sulla carta, aiuterebbe ma l'infortunio con recupero di due mesi getta incertezza pure sul messicano che sarà complicato da vendere con un problema in corso alla caviglia. Fuori dai progetti anche Pervis Estupinan e David Odogu, così come i rientranti dal prestito Filippo Terracciano e Bondo. Discorsi più complicati e dettati dagli eventi contingenti per Samuele Ricci e Ardon Jashari: ci sono squadre interessate ma Amorim li vuole valutare.