Futuro Rabiot: colloquio con la madre. Cardinale dice di no, Amorim stravede per Adrien

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Il futuro di Adrien Rabiot rimane in sospeso: il centrocampista francese deciderà dopo il Mondiale ma il Milan non vuole cederlo

Il futuro di Adrien Rabiot si deciderà solamente a Mondiale finito. Ormai è certo che il centrocampista francese arriverà in fondo alla competizione: o giocherà la finalissima per il premio grosso oppure disputerà la finalina per il 3°-4° posto. Una volta terminata la rassegna iridata, in vacanza, potrà essere deciso cosa fare della propria carriera. Il Milan non intende cederlo e Amorim stravede per Adrien: intanto il calciatore ha incontrato la madre-agente negli Stati Uniti.

MILAN, RABIOT INCONTRA LA MADRE-AGENTE

Questa mattina la Gazzetta dello Sport riferisce che negli Stati Uniti è andato in scena un incontro tra Adrien Rabiot e la madre-agente Veronique. Il giocatore è totalmente concentrato sul Mondiale ma nella mezza giornata libera concessa dal CT Didier Deschamps ha incontrato la mamma e si è parlato anche di futuro. Nonostante le voci sul Napoli, Rabiot non sembra essere intenzionato a forzare la mano per una sua uscita: il francese ha firmato l'estate scorsa un contratto fino al 2028 e dunque sarebbe anche difficile liberarsi se non in presenza di un'offerta molto sostanziosa che possa essere per il Milan irrinunciabile.

RABIOT-MILAN, CARDINALE DICE NO: AMORIM STRAVEDE

Quel che sembra certo è che Gerry Cardinale abbia già posto il veto sulla partenza di Adrien Rabiot. Il manager americano ha l'ultima parola su tutte le decisioni: da una parte non vuole rinforzare il Napoli di Max Allegri, dall'altra riconosce il valore che il giocatore ha avuto durante la stagione. Inoltre Ruben Amorim ha fatto sapere di stravedere per Adrien Rabiot e già sogna su come poter sfruttare tutte le sue qualità tecniche e fisiche. In particolare nel 3-4-2-1 del tecnico portoghese, il centrocampista francese avrebbe un ruolo da mediano più simile a quello che sta magnificamente interpretando con la Nazionale in queste settimane.