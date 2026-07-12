Leao, non ci sono stati contatti con il Tottenham: a oggi nessuna proposta importante
Il Mondiale di Rafael Leao è finito ormai da diversi giorni ma ancora non ci sono novità sostanziali sul futuro di Rafael Leao che, a questo punto, potrebbe veramente tornare a Milanello dopo le vacanze in attesa di trovare una sistemazione definitiva. Sì, perché il fatto che il portoghese lasci Milano quest'estate sembra cosa fatta, bisogna solamente capire dove potrebbe andare a finire perché oggi sul tavolo rossonero non ci sono proposte allettanti nè per il club, nè per il giocatore.
LEAO VIA DAL MILAN: SMENTITO IL TOTTENHAM, A OGGI NESSUNA PROPOSTA
Come ricorda oggi il Tuttosport, il Tottenham di De Zerbi non ha contattato il giocatore o i suoi agenti: se ne era parlato negli scorsi giorni ma sono voci che sono state smentite, dal momento che la squadra londinese sembra essere al lavoro su altri profili per il ruolo di ala sinistra. In generale, però, non è ancora arrivata nessuna proposta allettante sia lato club che lato Rafa Leao. Il giocatore vorrebbe la Premier o la Liga, il Milan vorrebbe almeno 55/60 milioni.
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