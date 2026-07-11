Milan, occhio. Su Karetsas si muove il Borussia Dortmund in modo concreto

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Milan, occhio: su Karetsas del Genk si muove con forza il Borussia Dortmund

Tra i prossimi obiettivi di mercato del Milan c'è sicuramente anche un nuovo trequartista da inserire nella batteria dei giocatori offensivi a disposizione di Ruben Amorim nel suo 3-4-2-1. I nomi fatti finora, senza però che ci sia una trattativa conclamata, sono quelli di Uzun, Alajbegovic e Karetsas. E proprio sul greco sembra esserci del movimento concreto in Germania.

Sul fantasista del Genk, scrive Patrick Berger di Sky DE, c'è il Borussia Dortmund: "Il Borussia Dortmund sta lavorando a pieno ritmo per ingaggiare il successore di Brandt, e Konstantinos Karetsas sembra essere la soluzione ideale.Il Dortmund è tornato in corsa: le trattative erano state sospese, ma sono state riprese. L’attaccante del KRC Genk è in linea di principio disponibile a trasferirsi al Dortmund. Il direttore sportivo Ole Book, in particolare, considera Kosta Karetsas un giocatore molto interessante. L’ostacolo principale rimane la cifra del trasferimento: il Genk chiede 35 milioni di euro. La prossima cessione di Adeyemi potrebbe ora sbloccare la situazione".