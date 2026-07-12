Milan, Ruben Amorim convoca 26 giocatori per il raduno di domani
Il Milan domani inizia la stagione con il raduno di inizio anno. La squadra rossonera si ritroverà alla mattina per la colazione insieme e i test fisici. Nel pomeriggio, verso le ore 18, il primo allenamento diretto dal nuovo tecnico Ruben Amorim sul campo esterno: la sessione sarà aperta ai tifosi anche se non si presenterà la Curva Sud, in contestazione con la proprietà. L'allenatore portoghese, considerando le defezioni per il Mondiale, ha convocato 26 calciatori.
I 26 CONVOCATI DEL MILAN PER IL RADUNO
Di seguito si riporta la lista dei 26 giocatori convocati da Ruben Amorim per il raduno del Milan di domani a Milanello:
PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani
DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori
CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci
ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan