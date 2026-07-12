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Milan, Ruben Amorim convoca 26 giocatori per il raduno di domani

Milan, Ruben Amorim convoca 26 giocatori per il raduno di domaniMilanNews.it
Oggi alle 14:21News
di Francesco Finulli
La lista dei 26 giocatori del Milan che sono stati convocati da Ruben Amorim per il raduno di inizio stagione di domani a Milanello

Il Milan domani inizia la stagione con il raduno di inizio anno. La squadra rossonera si ritroverà alla mattina per la colazione insieme e i test fisici. Nel pomeriggio, verso le ore 18, il primo allenamento diretto dal nuovo tecnico Ruben Amorim sul campo esterno: la sessione sarà aperta ai tifosi anche se non si presenterà la Curva Sud, in contestazione con la proprietà. L'allenatore portoghese, considerando le defezioni per il Mondiale, ha convocato 26 calciatori.

I 26 CONVOCATI DEL MILAN PER IL RADUNO

Di seguito si riporta la lista dei 26 giocatori convocati da Ruben Amorim per il raduno del Milan di domani a Milanello:

PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani
DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori
CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci
ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi