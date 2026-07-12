Accordo di base tra Dortmund e Karetsas: c'è ancora distanza con il Genk

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Konstantinos Karetsas e il Borussia Dortmund hanno trovato un'intesa di massima: ora il club tedesco è la lavoro con il Genk

Il Borussia Dortmund prosegue nella sua accelerata per arrivare al giovane talento greco classe 2008 Konstantinos Karetsas, trequartista del Genk in Belgio. Dopo aver interrotto le comunicazioni per qualche tempo, la formazione tedesca è tornata alla carica in virtù della cessione di Adeyemi al Barcellona che si sta finalizzando in queste ore. Dunque i gialloneri devono rimpiazzare anche lui oltre che Julian Brandt che ha lasciato a parametro zero.

ACCORDO TRA DORTMUND E KARETSAS: DISTANZA CON IL GENK

Anche il Milan aveva messo gli occhi su Karetsas ma oramai sembra il Borussia Dortmund ad avere tutto il vantaggio del mondo. Il club tedesco ha già trovato un accordo di massima con il giocatore, i dettagli saranno discussi e definiti con l'entorage del calciatore che si sta dirigendo a Dortmund. Il problema oggi è il costo del cartellino: il Genk ha rifiutato una prima proposta da 26 milioni perchè ne chiede ben 35. Bisognerà lavorare per venirsi incontro. L'indiscrezione è riportata dal collega di Sky Sport DE Patrick Berger.