Rivera: "Milan americano, meglio lasciar perdere gli americani: non hanno mai capito niente di calcio"
Sul mercato in queste prime giornate di calciomercato, il Milan è stato attivo come mai da quando si è insediato Gerry Cardinale come proprietario. Nello specifico il club rossonero ha speso più di 100 milioni per due giocatori che vanno a ricoprire posizioni che avevano bisogno di essere rinforzate: il centravanti e la difesa. Nonostante questo la bandiera ed ex numero 10 milanista Gianni Rivera, intervistato da Radio Sportiva durante la Notte bianca dello Sport a Livorno, non si è detto particolarmente ottimista.
MILAN AMERICANO, MEGLIO LASCIAR PERDERE GLI AMERICANI
Il commento di Gianni Rivera, bandiera del Milan, sul momento attuale del club rossonero: "Il Milan è americano ed è meglio lasciare perdere gli americani. Gli americani di calcio non hanno mai capito niente. I portoghesi sono un'altra cosa, hanno una storia importante nel calcio ma gli americani non hanno idea di che cosa sia il gioco del calcio"
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