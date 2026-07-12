Gonçalo Ramos panchinaro? Zazzaroni: "Ha faticato a trovare spazio al PSG, ma lì davanti avevano il mondo"

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Il mercato del Milan in questa nuova stagione 2026/2027 prosegue in maniera netta e rapida. Un po' a sorpresa forse, visto il mese di giugno tra ritardi e mancanza di comunicazione chiara. Sembra averci pensato Gerry Cardinale a mettere chiarezza (e finalmente la faccia) come accaduto nell'ultima conferenza stampa di presentazione di mister Ruben Amori. I rossoneri proseguono nel proprio lavoro, con gli acquisti già ufficializzati di Gonçalo Ramos e Mario Gila. Proprio in merito all'attaccante portoghese è intervenuto così Ivan Zazzaroni.

Ecco un interessante estratto delle sue considerazioni nel podcast del Corriere dello Sport: "Ramos? 75 milioni mi sembrano francamente eccessivi. Ripeto, il valore del giocatore non lo metto in dubbio, è un valore, è un centravanti bravo negli spazzi, ha i colpi giusti. Già se facesse quello che ha fatto Giroud farebbe il suo. Ha fatto parecchia panchina al PSG ma li davanti c'è il mondo".