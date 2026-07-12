Passerini: "Trovo positivo, altrimenti mentiremmo a noi stessi, che ora la faccia Cardinale ce la stia mettendo"

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Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul nuovo modo di gestire il Milan da parte di Gerry Cardinale.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul nuovo modo di gestire il Milan da parte di Gerry Cardinale, testimoniato dalla presenza in conferenza stampa la fianco del nuovo allenatore Ruben Amorim: "Presenza significativa di Gerry Cardinale. Ripeto ciò che ho già detto in altri video: aspetto di vedere che tipo di squadra costuirà. A me, chiaramente, l'idea di costruire una squadra per vincere piace, ma poi bisogna vedere come la realizzerà con i fatti; non faccio mai endorsement, per utilizzare un termine politico, così gratuitamente. Voglio vedere ciò che sarà".

Cosa è cambiato in Cardinale

"Ma c'è una cosa, in primis, che è cambiata - ha sottolineato Carlos Passerini su Cardinale - rispetto al passato: oggi c'è un proprietario che la faccia ce la mette. Non basta a convincere i tifosi eh e io sono dalla loro parte, perché i tifosi vogliono vedere che squadra ci sarà e che risultati avrà il progetto; si è già dato troppo credito gratuito a questa proprietà in questi anni per regalarne altro ora. Però devo dire che trovo positivo - altrimenti mentiremmo a noi stessi - che, con colpevole ritardo e lo ha ammesso, ora la faccia Cardinale ce la stia mettendo. Ora è qui, queste sono le sue idee, vediamo se saranno vincenti".