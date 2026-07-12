Criscitiello critico su Modric: "Il calcio va in un’altra direzione e lui ha ormai più di 40 anni"
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Le considerazioni di Michele Criscitiello in merito a Luka Modric. La critica del noto giornalista e presidente della Folgore Caratese
Luka Modric e il Milan. Una storia d’amore destinata continuare, ma c’è chi si schiera contro questa decisione. Michele Criscitiello infatti, a Sportitalia ha criticato la scelta di rinnovare il contratto al campione croato. Le sue considerazioni:
“Modric è un fenomeno, ma la carta d’identità ti presenta il conto. Capisco che è stato un anno così per mettere la pezza, ma alla seconda stagione devi giocare con più giovani. Il calcio va in un’altra direzione e Modric ha ormai più di 40 anni".
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