Ex Milan, Federico Guidi e la Roma si separano consensualmente

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L'ex tecnico della Primavera del Milan si è separato consensualmente dalla Roma dove era tornato l'estate scorsa dopo l'esperienza rossonera

È durato solamente un anno il rientro di Federico Guidi sulla panchina della Roma Primavera. Il tecnico l'aveva guidata dal 2022 al 2024, prima di raggiungere il Milan nella scorsa stagione, con ottimi risultati. Quest'anno il suo ritorno in giallorosso non proseguirà oltre il primo anno: il club ha comunicato la risoluzione contrattuale e consensuale.

ROMA, RISOLUZIONE CONTRATTO CON L'EX MILAN GUIDI

Il comunicato della Roma su Federico Guidi: "L'AS Roma conferma che è stato raggiunto un accordo con Federico Guidi per la risoluzione consensuale del suo contratto come allenatore della nostra squadra Primavera.

Il Club desidera ringraziare Guidi per il suo duro lavoro, la sua dedizione e la sua professionalità dimostrati durante tutto il suo periodo alla Roma, nel quale ha svolto un ruolo chiave nella crescita dei giovani talenti del club.

Guidi ha precedentemente allenato i Giallorossi dal 2022 al 2024, prima di ritornare per la stagione 2025-26. Durante il suo primo ciclo alla guida della squadra, ha condotto la nostra Primavera alla conquista della Coppa Italia e della Supercoppa, oltre che alla finale Scudetto del 2024.

Tutta l'AS Roma augura a Federico il meglio per il prossimo capitolo della sua carriera e ogni successo per il futuro".