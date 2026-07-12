Pellegatti sottolinea: “Il Milan al momento si concentra sulle cessioni che sono più lunghe e difficili”
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Pellegatti parla del mercato rossonero.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del mercato rossonero e di come, secondo le sue informazioni, il Milan in questo momento, dopo aver chiuso due colpi in entrata fondamentali e molto onerosi, stia iniziando a concentrarsi sulle uscite. Queste le sue parole.
"Per quello che riguarda il mercato, il Milan dice in questo momento pensiamo più alle cessioni che alle entrate, perché mentre le entrate sono un pochino più rapide, basta trovare la trattativa giusta, mettere il denaro giusto, le cessioni comportano lunghe trattative, lunghi problemi".
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