Zazzaroni crede in Ramos: "Se facesse quello che ha fatto Giroud..."

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Le considerazioni del giornalista Ivan Zazzaroni sul nuovo attaccante del Milan Gonçalo Ramos. Questa la sua idea sul portoghese

Il mercato del Milan prosegue in maniera netta e rapida. Un po' a sorpresa forse, visto il mese di giugno tra ritardi e mancanza di comunicazione chiara. Sembra averci pensato Gerry Cardinale a mettere chiarezza (e finalmente la faccia) come accaduto nell'ultima conferenza stampa di presentazione di mister Ruben Amori. I rossoneri proseguono nel proprio lavoro, con gli acquisti già ufficializzati di Gonçalo Ramos e Mario Gila. Proprio in merito all'attaccante portoghese è intervenuto così Ivan Zazzaroni. Ecco un interessante estratto delle sue considerazioni nel podcast del Corriere dello Sport:

ZAZZARONI SU GONCALO RAMOS

"Ramos? 75 milioni mi sembrano francamente eccessivi. Ripeto, il valore del giocatore non lo metto in dubbio, è un valore, è un centravanti bravo negli spazzi, ha i colpi giusti. Già se facesse quello che ha fatto Giroud farebbe il suo. Ha fatto parecchia panchina al PSG ma li davanti c'è il mondo".