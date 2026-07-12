Ambrosini sorpreso: “Non pensavo convincessero Maldini e Leonardo, sono emozionato”
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Ambrosini commenta l’arrivo i nazionale di Maldini e Leonardo
È notizia di ieri che la nazionale italiana ha un nuovo direttore tecnico e un advisor che lo accompagnerà ovvero Paolo Maldini e Leonardo. In merito a questo, l'ex centrocampista del Milan Ambrosini si è espresso a DAZN e ha commentato così il loro arrivo.
“Sono un po’ stupito. Non pensavo che sarebbero riusciti a convincerli. Evidentemente gli hanno dato garanzie di libertà. Paolo aveva bisogna di avere campo libero. Io onestamente sono emozionato”.
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