Ferran verso il PSG, il Barça pensa a Vlahovic per sostituirlo

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Il passaggio di Ferran Torres al PSG potrebbe di conseguenza sbloccare quello di Dusan Vlahovic, svincolato, al Barcellona

Il futuro di Ferran Torres potrebbe essere lontano da Barcellona considerando il forte interesse sullo spagnolo del PSG, che avrebbe individuato nel 2000 il profilo ideale con il quale andare a sostituire Gonçalo Ramos, passato al Milan per la cifra record di 74 milioni di euro (più bonus). I contatti tra le parti sarebbero già avanzati e il giocatore gradirebbe la destinazione francese, dove ritroverebbe Luis Enrique, suocero prima che ex CT.

Il nodo resta l'accordo con il Barcellona, che valuta Ferran circa 50 milioni di euro. Intanto i blaugrana si cautelano, valutando alcuni profili per sostituirlo. Tra questi rientra anche il nome di Dusan Vlahovic, - ancora - svincolato dopo la deludente esperienza alla Juventus.