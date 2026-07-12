Immobile: "Milan, Napoli e Juve devono ancora attrezzarsi per competere per lo Scudetto"

vedi letture

Le considerazioni di Ciro Immobile in merito al prossimo campionato di Serie A. Le parole dell'ex bomber sul Milan di Amorim

Così, in merito all'inizio del nuovo campionato di Serie A, durante l'intervista rilasciata al portale Noi Biancocelesti, l'ex bomber della Lazio Ciro Immobile ha parlato così di quelle che potrebbero essere le squadre in lotta per il titolo. Ecco un breve estratto delle sue considerazioni:

"Credo sia favorita l'Inter, ho visto tanti cambi di allenatori e quindi necessità di assestamento, mentre loro sono già rodati. Milan, Napoli e Juventus si devono attrezzare per dare loro fastidio".