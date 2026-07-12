L'augurio di Aldo Serena a Paolo Maldini per il suo nuovo incarico con la Nazionale

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Aldo Serena ha voluto dedicare un personale augurio a Paolo Maldini per il suo nuovo incarico come dt della Nazionale Italiana di calcio

La Nazionale Italiana di calcio riparte da Paolo Maldini. L'ex capitano azzurro, del Milan ed ex dirigente del club rossonero, dopo aver approfondito molto i discorsi con il neo presidente federale Giovanni Malagò, ha accettato la proposta di diventare il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana di calcio. Un progetto di quattro anni che mira a far risollevare un calcio come quello italiano che è in crisi da tempo, come dimostrano i tre Mondiali saltati consecutivamente che sono solamente la punta dell'iceberg.

MALDINI DT DELLA NAZIONALE: L'AUGURIO DI ALDO SERENA

Sono tanti gli amici, ex compagni o semplici opinionisti che hanno commentato la notizia di Paolo Maldini nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana di calcio. Tra questi c'è anche Aldo Serena che ha mandato un augurio al nuovo dirigente azzurro tramite un tweet pubblicato sul proprio profilo di X: "Un sentito in bocca al lupo a Paolo Maldini per la sua nuova avventura in azzurro, colore che nella sua famiglia è sempre stato di casa".