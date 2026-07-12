Ramazzotti: "Cardinale vuole tenere Rabiot e non rafforzare il Napoli di Allegri"

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Il collega Andrea Ramazzotti ha chiarito quali sono le idee di Gerry Cardinale per il futuro al Milan di Adrien Rabiot

Tra i vari temi che andranno discussi dal 20 luglio in avanti, dal giorno dopo la fine del Mondiale, c'è quello del futuro di Adrien Rabiot al Milan. L'esonero di Allegri ha chiaramente messo in dubbio la permanenza, visto il grande legame tra i due e visto che meno di un anno fa fu proprio il tecnico a fare di tutto per portarlo in rossonero. L'arrivo di Max al Napoli, inoltre, offre anche una possibilità concreta che per il momento, in realtà, non è stata esplorata. Sul tema è intervenuto Andrea Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport che ha chiarito le intenzioni di Cardinale in merito.

CARDINALE VUOLE TENERE RABIOT E NON RAFFORZARE ALLEGRI

Andrea Ramazzotti ha illustrato come Gerry Cardinale intende muoversi relativamente al futuro di Adrien Rabiot: "Gerry Cardinale vuole tenere Adrien Rabiot e non mandarlo a rafforzare il Napoli di Allegri. Il futuro del centrocampista francese, che non ci sarà al raduno di domani mattina a Milanello perché impegnato al Mondiale, sarà definito dal 20 in poi, quando lui stesso rifletterà a mente sgombra sul tema, ma la presa di posizione del numero uno di RedBird è chiara: anche se il calciatore puntasse a lasciare Milano (cosa non scontata) o se qualche club lo volesse a ogni costo (non c'è solo il Napoli che ha sondato il terreno), l'americano non intende farsi mettere con le spalle al muro"