Rivera: "Maldini è uno che ne capisce, non c'è ombra di dubbio"

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Gianni Rivera ha commentato la notizia dell'insediamento di Paolo Maldini come dt della Nazionale

Giorno 1 della nuova rivoluzione della Nazionale di Calcio Italiana: il ruolo di direttore tecnico è ufficialmente di Paolo Maldini che sarà affiancato da Leonardo che ha voluto fortemente come consigliere. Il primo passo sarà scegliere il nuovo CT, con diversi nomi sulla lista. Gianni Rivera, un altro storico capitano milanista, ha commentato la notizia ai microfoni di Radio Sportiva durante la Notte bianca dello sport a Livorno.

RIVERA, MALDINI NE CAPISCE

Le parole di Gianni Rivera su Paolo Maldini nuovo dt della Nazionale: "Maldini è uno che ne capisce sicuro, non c'è ombra di dubbio... Ma se deve subire la pressione di altri soggetti che non si capisce se sanno di calcio, è preoccupante. Mancini o Conte come allenatore? Nessuno dei due, perché hanno sbagliato loro: quando era il momento di resistere se ne sono andati in Arabia e quando ci sono delle difficoltà bisogna essere sempre pronti a dare un contributo per migliorare l'ambiente. Però ho notato che nessuno dei due lo ha mai fatto. La Nazionale doveva cominciare da un nuovo presidente: Malagò non mi sembra il tipo".