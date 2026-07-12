La Juventus resta in contatto con gli agenti di Goretzka, che però non ha ancora deciso sul proprio futuro

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Dopo essere stato nel mirino del Milan negli scorsi mesi, Leon Goretzka resta un obiettivo vivo della Juventus per questo calciomercato

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sui più caldi temi di calciomercato, soffermandosi in modo particolare anche sul futuro di Leon Goretzka, oggi svincolato e vecchio obiettivo di mercato del Milan:

"La Juventus resta in contatto con gli agenti di Leon Goretzka, ma il giocatore non ha ancora deciso sul proprio futuro e su che tipo di percorso intraprendere. Non è un'operazione agevole, facile, fattibile per la Juventus, perché i costi sono elevati, ma non impossibile. Tutto dipende dalla volontà del giocatore, chiaramente se dovesse dire sì poi una quadra le parti potrebbero trovarla. Voglio ribadire un concetto: la Juventus deve prima trovare una soluzione in uscita per quelli che eventualmente potrebbero diventare esuberi come Arthur oppure Douglas Luiz".