Calamai sul mercato del Milan: "Stavolta sono stati messi a disposizione soldi veri"

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Luca Calamai ha paragonato Gerry Cardinale a Paperon de' Paperoni, sottolineando le spese significative del proprietario rossonero

Il Milan ha aggredito la sessione estiva di calciomercato sin dai primi giorni, come mai era accaduto da quando Gerry Cardinale è proprietario del club rossonero. Il Diavolo ha chiuso già due operazioni molto onerose in due posizioni di estremo bisogno: prima il centravanti Gonçalo Ramos e poi il difensore Mario Gila. In totale, compresi anche i bonus, una spesa complessiva da oltre 100 milioni di euro. Il giornalista Luca Calamai, nel suo Editoriale su TMW, ha parlato delle prossime strategie rossonere.

CARDINALE COME PAPERON DE' PAPERONI

Il commento di Luca Calamai su come si sta muovendo il Milan in questa fase iniziale della sessione estiva di calciomercato: "È un Milan scatenato. Il patron Cardinale ha indossato i panni di Paperon de' Paperoni. Compra tanto e, onestamente, compra bene. Insomma, è un Milan deciso a ripartire a cento all'ora dopo la delusione della passata stagione. Le operazioni di mercato parlano chiaro. Stavolta sono stati messi a disposizione soldi veri".