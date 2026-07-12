Ravezzani: "Con Leao in partenza serve ancora un bomber d’esperienza"
Un po' a sorpresa forse, visto come era partita ma l'estate e il calciomercato del Milan sembrano esser partiti in maniera netta e concreta. Sicuramente da sottolineare l'impatto avuto da Gerry Cardinale, presente nel mettere chiarezza (e finalmente la faccia) come accaduto nell'ultima conferenza stampa di presentazione di mister Ruben Amorim. I rossoneri proseguono nel proprio lavoro, con gli acquisti già ufficializzati di Gonçalo Ramos e Mario Gila. Nonostante questo però, il giornalista e direttore televisivo Fabio Ravezzani sembra nutrire qualche dubbio. Questo il suo post sul proprio account "X".
RAVEZZANI COMMENTA IL MILAN
"Credo sia sicuramentebella e promettente la scommessa su Ramos (ma resta da capire come si ambienterà). Il problema è che Nkunku non spacca le partite, Pulisic s’infortuna spesso e Camarda è ancora troppo giovane. Con Leao in partenza serve ancora un bomber d’esperienza oltre ad Alajbegovic".
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