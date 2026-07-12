Ordine: "Le seconde linee che si occupavano dietro Tare di scouting e acquisti e cessioni sono quelle che sono state promosse in prima linea"

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Franco Ordine, giornalista, si è così espresso a QSVS su TeleLombarsia su come viene gestito il calciomercato del Milan.

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso a QSVS su TeleLombarsia su come viene gestito il calciomercato del Milan: "Con questa ossessione di Mendes dovete un po' finirla, il punto vero è che le seconde linee che si occupavano dietro Tare di scouting e acquisti e cessioni sono quelle che sono state promosse in prima linea. Finora, le operazioni che ha concluso il Milan, sono quelle che erano state preparate da Tare e Allegri".

Il nuovo Cardinale secondo Ordine

"Che Gerry Cardinale avesse deciso - dopo il flop della mancata Champions League - di 'scendere in campo' per guidare in prima persona la prossima stagione del Milan lo avevamo capito da tempo. Ma adesso abbiamo capito che Cardinale ha scelto di recitare la figura del deus ex machina del Milan a tempo pieno quando ha addirittura telefonato a Liberali esponente del vivaio lasciato partire a zero l’estate scorsa per provare a convincerlo a non farsi tentare dal Como e a tornare alla casa madre rossonera. Non solo.

Di ieri l’ultima dimostrazione di un ruolo completo capace di coprire persino il capitolo della rassegna stampa . Pensate tra le tante telefonate da fare il numero uno di RedBird è riuscito a trovare il tempo per chiamare un sito specializzato (Calcioefinanza) e correggere la descrizione dei poteri assegnati al ceo Calvelli (possibilità di spesa fino a 50 milioni di euro al contrario di Furlani che poteva fino a10 milioni di euro). 'Qui al Milan decidiamo in team e l’ultima parola in materia di spesa spetta a me anche per spendere un euro' è la sostanza della rettifica. A dimostrazione plastica che Gerry Cardinale si ritaglia un ruolo di primissimo piano clamorosamente diverso da quello recitato nei precedenti 4 anni in cui è stato più spettatore che protagonista".