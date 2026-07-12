Il CEO del Parma: "Per Pellegrino richieste di club importanti"

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Federico Cherubini, CEO del Parma, ha rivelato che per Mateo Pellegrino sono arrivate offerte da club importanti

Mateo Pellegrino, attaccante argentino di 24 anni del Parma, è un nome che è già molto chiacchierato in ottica calciomercato. In particolare il CEO del club ducale Federico Cherubini ha parlato del futuro di Pellegrino sulla Gazzetta di Parma. Il dirigente ha dichiarato che sul giocatore ci sono richieste di club importanti: quello più avanti sembra la Juventus, in passato era stato sondato anche dal Milan che poi ha virato con forza sul portoghese Gonçalo Ramos, di una anno più grande ma con caratura ed esperienza diverse.

PARMA, PER PELLEGRINO RICHIESTE DA CLUB IMPORTANTI

Le parole di Federico Cherubini su Mateo Pellegrino: "È presto per dire se andrà via. Il mercato non è ancora lontanamente entrato nel vivo, come sempre quando ci sono i Mondiali. Ci sta che, dopo essere arrivato dall'Argentina da giovane con poca esperienza e aver fatto quello che ha fatto in due stagioni, possa avere richieste da club importanti. E ci sta che, a 24 anni, voglia provare a sfondare a livelli più alti. Non è detto che accada ma, nel caso, potremmo capirlo. Detto ciò, quello che posso garantire ai tifosi è che non è che, se uno alza la mano e dice che se ne vuole andare, vada dove vuole: avendo a cuore il patrimonio del Parma calcio, se lo lasciamo andare significa che sappiamo di poter ricavare quanto necessario per reinvestire e crescere".