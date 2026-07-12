Serafini: "Un altro passo significativo il depotenziamento di Ibrahimovic nelle sue ingerenze sulle questioni tecniche e di mercato"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sulla nuova gestione del Milan da parte di Cardinale.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sulla nuova gestione del Milan da parte di Cardinale: "Nonostante come al solito qualcuno, prevenuto o in mala fede o non a conoscenza della mia storia, non abbia voluto intendere il senso, ho detto chiaro e tondo nel mio ultimo video su Milancommunity che nessuno è disposto a fare sconti a Gerry Cardinale per uno, due, tre acquisti o per il suo recente presenzialismo in seno alle cose rossonere. I 4 anni che abbiamo alle spalle hanno parlato in modo chiaro e inequivocabile di un'assenza di legame con la storia, la tradizione, la cultura e la filosofia milanista: non è per Ramos e Gila che si cancellano molte, troppe colpe fondate su una presunzione granitica nonostante l'assoluta sconoscenza del calcio e della galassia Milan. Bisogna prendere atto della sua partecipazione in prima persona in tutti gli eventi recenti, è o può essere un cambio di rotta. Stiamo a vedere.

Di sicuro bisognerà tornare a vedere assiduamente seduti in tribuna, in casa e in trasferta, i dirigenti dell'area sportiva. E casomai lo stesso Cardinale. Non esiste squadra in Italia che non abbia sempre al seguito le sue figure di riferimento in società. Un altro passo estremamente significativo sarebbe un depotenziamento di Ibrahimovic nelle sue ingerenze sulle questioni tecniche e di mercato".