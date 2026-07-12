Cuomo: "Nella loro poca esperienza, oggi in dirigenza sono tutti sullo stesso livello. Prima il Milan era una polveriera"

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Michael Cuomo, giornalista di TeleLombardia, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it da Casa Milan sul nuovo Milan.

Michael Cuomo, giornalista di TeleLombardia, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it da Casa Milan al termine della conferenza di presentazione di Ruben Amorim, nuovo allenatore, e dell'intervento di Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero.

Il mercato sarà fatto subito?

"Non si arriverà a fine agosto come gli anni scorsi, soprattutto per i giocatori necessari al piano Amorim. Aggiunto un altro punto: l'anno scorso c'erano Allegri, Tare e Furlani. E ci dicevamo che Furlani, a livello di competenze calcistiche, fosse su un altro livello rispetto a Tare e ad Allegri. C'era già divisione e disequilibrio. In questo nuovo management, invece, li vedo tutti sulla stessa linea d'onda, perché non c'è uno che emerge. Poi io ammetto di essere legato ad una struttura più tradizionale e non sono un grande amante dello scout che parla col direttore che parla col proprietario che poi decide, ma nella loro poca esperienza, nel loro non essere top, sono tutti uniti. Sono tutti sullo stesso livello. Cosa che non c'era prima, quando il Milan era una polveriera. Oggi sono tutti sullo stesso piano, senza il gallo nel pollaio. Abbiamo visto Cardinale, abbiamo sentito la sua voce. È vero che sono quattro estati che ci diciamo 'Quest'anno cambia la solfa'. Eravamo fiduciosi dopo la conferenza stampa di Ibrahimovic, eravamo fiduciosi dopo l'annuncio di Allegri, ma oggi la fiducia va conquistata. Non si può pensare che bastino le parole perché i tifosi si rimangino le critiche. Servono i fatti".