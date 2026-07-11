Italia, Maldini resta la prima scelta di Malagò per il ruolo di dt: risposta attesa nelle prossime ore
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Ancora qualche ora e Paolo Maldini dovrebbe dare la sua risposta a Giovanni Malagò, presidente della FIGC che gli ha offerto il ruolo di nuovo direttore tecnico della Federazione. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che entro domani è attesa la risposta dell'ex Milan che continua ad essere la prima scelta dell'ex numero uno del CONI per guidare il nuovo progetto tecnico dell'Italia.
Malagò resta ottimista di ricevere presto il sì di Maldini e per questo non ha ancora contattato nessuno degli altri candidati in corsa alla carica di dt della Nazionale azzurra. Il presidente federale è convinto che la trattativa con l'ex capitano ed ex dirigente rossonero possa concludersi positivamente nelle prossime ore.
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