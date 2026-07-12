Kucka cuore rossonero: "Il mio sogno da bambino era quello di giocare a San Siro"
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Le parole d'amore di Juraj Kucka, ex centrocampista del Milan per due anni con il rossonero ormai cucito come seconda pelle
Presente ad un evento a Gallipoli, l’ex giocatore del Milan Juraj Kucka non ha perso occasione per fare riferimento al suo sogno da bambino, tatuato sulla sua pelle, ovvero quello di giocare a SanSiro con la maglia del Milan: “Il mio sogno da bambino? L’ho realizzato, è diventato realtà. Quello di giocare a San Siro". Con la maglia rossonera, Juraj Kucka ha giocato due stagioni: 2015/2016 e 2016/2017 totalizzando 5 reti in 67 presenze ufficiali e vincendo una Supercoppa Italiana nel 2016 contro la Juventus.
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