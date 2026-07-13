Como, Liberali arrivato per le visite mediche: "Sono contento e non vedo l’ora di iniziare"
Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, Mattia Liberali è arrivato a Monza per sottoporsi alle visite mediche con il Como prima di firmare il suo nuovo contratto con il club lariano fino al 2031 a un milione di euro netto a stagione più bonus. Dopo un'ottima stagione in Serie B al Catanzaro, il giocatore è pronto alla sua prima esperienza in Serie A dove ha già esordito con la maglia del Milan: "Sono contento e non vedo l’ora di iniziare" le sue parole all'arrivo.
Ricordiamo le cifre dell'operazione che porterà Liberali al Como: il club biancoblu pagherà al Catanzaro la clausola rescissoria da 6 milioni di euro, di cui il 50% finirà nelle casse del Milan. Nei giorni scorsi, il Diavolo aveva provato a convincere il classe 2007 a tornare in rossonero, ma lui ha preferito il progetto del Como.
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