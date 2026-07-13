Como, Liberali arrivato per le visite mediche: "Sono contento e non vedo l’ora di iniziare"

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Mattia Liberali si sottoporrò questa mattina alla visite mediche di rito prima di firmare con il Como un contratto fino al 2031

Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, Mattia Liberali è arrivato a Monza per sottoporsi alle visite mediche con il Como prima di firmare il suo nuovo contratto con il club lariano fino al 2031 a un milione di euro netto a stagione più bonus. Dopo un'ottima stagione in Serie B al Catanzaro, il giocatore è pronto alla sua prima esperienza in Serie A dove ha già esordito con la maglia del Milan: "Sono contento e non vedo l’ora di iniziare" le sue parole all'arrivo.

Ricordiamo le cifre dell'operazione che porterà Liberali al Como: il club biancoblu pagherà al Catanzaro la clausola rescissoria da 6 milioni di euro, di cui il 50% finirà nelle casse del Milan. Nei giorni scorsi, il Diavolo aveva provato a convincere il classe 2007 a tornare in rossonero, ma lui ha preferito il progetto del Como.