Avanza la candidatura di Pirlo a nuovo CT dell'Italia: Buffon può rientrare nel Club Italia
MilanNews.it
Prende sempre più quota la candidatura di Andrea Pirlo a nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana
Andrea Pirlo sempre più in corsa per diventare il nuovo commissario tecnico dell'Italia. Il suo profilo risponderebbe all'identikit cercato dallla nuova area tecnica azzurra, guidata da Maldini-Leonardo, che tra le altre cose seguirono l'ex allenatore della Juventus già ai tempi del Milan prima di venire licenziati.
Restano ancora in corsa altri profili come Conte, Mancini e Guardiola, con decisione attesa all'inizio della prossima settimana. Intanto può tornare anche Gigi Buffon, visto che si pensa per lui un ruolo da team manager nel nuovo Club Italia, sulla scia di figure come Gigi Riva e Luca Vialli.
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