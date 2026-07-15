Ex Milan, Kessie chiede oltre 5 milioni alla Juve: Massara al lavoro

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La Juventus continua a sognare l'ex Milan Franck Kessie ma il giocatore ha delle richieste importanti a livello di ingaggio

Il nome di Franck Kessie, ex centrocampista del Milan con cui ha vinto uno Scudetto da protagonista, è un profilo ricorrente in questi giorni e settimane per rinforzare la Juventus di Luciano Spalletti. L'operazione è appetitosa, dal momento che oggi il capitano della Costa d'Avorio è un calciatore svincolato dopo la positiva (e ricca) esperienza con la maglia dell'Al-Ahli in Arabia Saudita. Ed è proprio l'ingaggio a rappresentare l'ostacolo più grande per la Juventus e in generale per tutte le pretendenti, anche italiane, del giocatore.

EX MILAN, KESSIE CHIEDE OLTRE 5 MILIONI ALLA JUVENTUS

Oggi è Tuttosport a fare il punto sulla situazione Franck Kessie. Nello specifico il giocatore ha richieste che superano i 5 milioni ma che non dovrebbero essere accettate così di punto in bianco: l'ex Milan andrebbe a guadagnare più di Locatelli e McKennie che hanno appena rinnovato. Per questo il ds bianconero, altro ex rossonero, Ricky Massara è al lavoro per abbassare le richieste: un giocatore che conosce dai tempi del MIlan e che proverà a portare nonostante i desideri opulenti del giocatore e la concorrenza di Roma e Atalanta.