Amelia: "Milano è un ambiente che vive di entusiasmo, magari un inizio di campionato fatto bene ti trascina pure..."

Amelia: "Milano è un ambiente che vive di entusiasmo, magari un inizio di campionato fatto bene ti trascina pure..."MilanNews.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 11:24Gli ex
di Niccolò Crespi
fonte TMW Radio

La stagione del Milan sembra essere finalmenre decollata. Sì perchè dopo settimane di agonia e perplessità, l'estate del Diavolo embra aver finalmente presto forza. Il calciomercato del Milan infatti ha finora qui regalato Cissè e Gonçalo Ramos e Mario Gila, da poco ufficializzato. Questo anche per merito dell'importante impronta che sta provando a dare mister Amorim, al centro del progetto rossonero sia da allenatore che da manager. Il mercato in uscita potrebbe però regalare nuove ed importanti aggiornamenti in merito a delle possibili cessioni. Tiene banco il tema di Leao, più di tutti al centro di polemiche e riflessioni.

Quindi, in merito alla stretta attualità del mondo Mian, Marco Amelia, ex portiere rossonero dal 2010 al 2014 a TMW Radio ha parlato così. Ecco un estratto delle sue considerazioni:

AMELIA SUL MOMENTO DEL MILAN

"Sono i risultati e il modo di comunicare che non sono ancora vicino alla storia del Milan. Spero possa migliorare. Questo facilita il lavoro del tecnico e del gruppo. Io credo abbiano visto se Goncalo Ramos e Gila fossero adatti a inserirsi in questo contesto. Credo che vogliano capire cosa fare con Leao, quello dello scorso anno non credo possa essere di supporto e potrebbero valutare la cessione. Vedo un Milan in difficoltà. Poi è un ambiente che vive di entusiasmo, magari un inizio di campionato fatto bene ti trascina pure".