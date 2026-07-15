Ex Milan, Amelia preoccupato: "Vedo delle difficoltà..."
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Così, in merito alla stretta attualità del mondo Mian, Marco Amelia, ex portiere rossonero dal 2010 al 2014 a TMW Radio ha parlato così. Ecco un estratto delle sue considerazioni:
"Sono i risultati e il modo di comunicare che non sono ancora vicino alla storia del Milan. Spero possa migliorare. Questo facilita il lavoro del tecnico e del gruppo. Io credo abbiano visto se Goncalo Ramos e Gila fossero adatti a inserirsi in questo contesto. Credo che vogliano capire cosa fare con Leao, quello dello scorso anno non credo possa essere di supporto e potrebbero valutare la cessione. Vedo un Milan in difficoltà. Poi è un ambiente che vive di entusiasmo, magari un inizio di campionato fatto bene ti trascina pure".
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