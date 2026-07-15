Como, Liberali: "Penso che la filosofia di gioco di Fabregas sia perfetta per me"

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Mattia Liberali è un nuovo giocatore del Como. L'ex giocatore dl Milan ha raccontato le sue emozioni di lavorare con Cesc Fabregas

Il Como ha annunciato con questo comunicato sul suo sito l'arrivo di Mattia Liberali: "Il Como 1907 è lieto di annunciare il raggiungimento di un accordo per l’ingaggio del giovane centrocampista offensivo italiano Mattia Liberali fino al 2031. Nato nel 2007, Liberali è cresciuto nel settore giovanile del Milan prima di approdare al Catanzaro, squadra con la quale ha collezionato 24 presenze nella passata stagione, segnando tre gol e mettendo a referto quattro assist. Un giocatore dotato tecnicamente e creativo, ha rappresentato l’Italia facendo tutta la trafila delle Nazionali giovanili, facendo parte di recente all’Europeo Under 19.

Cesc Fàbregas, allenatore del Como 1907, ha commentato: 'Mattia è un calciatore creativo con eccellenti doti tecniche e sicurezza in fase di possesso. Lavora bene giocando negli spazi stretti, crea occasioni e contribuisce nell’ultimo terzo di campo. Crediamo che le sue qualità siano perfette per il nostro sistema, lavoreremo per far proseguire il suo percorso di crescita'.

Sul suo arrivo a Como, Mattia Liberali ha dichiarato: 'È una grande emozione poter iniziare il mio percorso al Como. Ho tanta voglia di crescere e migliorare e in questo ho trovato tanti punti in comune con il club. Inoltre ho parlato con il mister e la filosofia di gioco penso sia perfetta per me. Non vedo l'ora di scendere in campo al Sinigaglia e conoscere i tifosi'".