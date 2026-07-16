Jimenez: "Sono troppo felice di essere qui. Ho sentito dal primo giorno che mi volevano al 100%"
Dopo l'ufficialità del suo trasferimento alla Fiorentina arrivata nelle scorse ore, l'ex giocatore di Milan e Bournemouth, Alex Jimenez, ha anche rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore Viola ai canali ufficiali del club toscano:
"Sono troppo felice di essere qui e poter aiutare questa squadra quest'anno. Contento di tornare in Italia dopo gli anni al Milan? Ho iniziato tutto in Italia fino alla prima squadra e adesso sono troppo felice di stare qui nella Fiorentina e, siccome dal primo giorno che ho sentito che mi volevano al 100%, per questo sono qua. Il ruolo è uguale, destra o sinistra ala o difensore che sia, l'importante è aiutare la squadra, anche se mi piace giocare terzino destro dove ho giocato sempre. Firenze? Mi aspetto che i tifosi siano con noi al 100% e noi saremo con loro al 100%. Il colore dei miei capelli? Aspettatevi il biondo".
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