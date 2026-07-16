Jimenez: "Sono troppo felice di essere qui. Ho sentito dal primo giorno che mi volevano al 100%"

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Dopo l'ufficialità Alex Jimenez ha anche rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore della Fiorentina ai canali del club Viola

Dopo l'ufficialità del suo trasferimento alla Fiorentina arrivata nelle scorse ore, l'ex giocatore di Milan e Bournemouth, Alex Jimenez, ha anche rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore Viola ai canali ufficiali del club toscano:

"Sono troppo felice di essere qui e poter aiutare questa squadra quest'anno. Contento di tornare in Italia dopo gli anni al Milan? Ho iniziato tutto in Italia fino alla prima squadra e adesso sono troppo felice di stare qui nella Fiorentina e, siccome dal primo giorno che ho sentito che mi volevano al 100%, per questo sono qua. Il ruolo è uguale, destra o sinistra ala o difensore che sia, l'importante è aiutare la squadra, anche se mi piace giocare terzino destro dove ho giocato sempre. Firenze? Mi aspetto che i tifosi siano con noi al 100% e noi saremo con loro al 100%. Il colore dei miei capelli? Aspettatevi il biondo".