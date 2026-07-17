Lontani si presenta a Parma: "Al Milan sono cresciuto tanto come persona"

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Giorno di presentazioni in casa Parma, con l'ex Milan Simone Lontani che ha parlato in conferenza stampa

Simone Lontani si è quest'oggi presentato in conferenza stampa da nuovo giocatore del Parma, abile nel strapparlo al Milan nelle scorse settimane. Il giovane talento classe 2008 ha così parlato: Cerco di dare il massimo ogni giorno e di migliorare sempre rispetto al giorno prima. Penso lo facciano tutti in Italia adesso. Speriamo la Nazionale torni a livelli alti. Obiettivi per questa stagione rimanere a Parma il più possibile e mettermi a disposizione del mister e della società fin da subito. Ho sentito molta fiducia ed è quello di cui avevo bisogno adesso".

Al Milan che punti di riferimento avete?

"Ne ho avuti tanti. Soprattutto all'inizio che sono andato a vivere in convitto. Ci siamo aiutati a vicenda con i miei compagni. Sono cresciuto tanto come persona, stare 4 anni lontano dalla famiglia e vivere con altri ragazzi ti responsabilizza tanto"