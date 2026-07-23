Alex Jimenez non dimentica il Milan: "Mi ha aiutato a crescere..."

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Alex Jimenez è un nuovo giocatore della Fiorentina. Di seguito un estratto delle sue considerazioni anche sul suo passato in rossonero

Le parole e commenti di Alex Jimenez, ex difensore del Milan, presentato quest'oggi alla stampa come nuovo acquisto della Fiorentina di Fabio Paratici, che l'ha prelevato dal Bournemouth. Di seguito un estratto delle sue nuove parole da giocatore della Fiorentina:

JIMENEZ NON DIMENTICA IL MILAN

"La trattativa è andata molto veloce. Quando ho saputo della Fiorentina ho detto subito sì, mi hanno convinto le prospettive di questa società. Il Milan è stata una tappa importante della mia carriera, da dove tutto è iniziato. Ora però sono qui e penso alla viola e a lavorare. Sono contento della vittoria del Mondiale. Sono qui da una settimana, l'allenatore non mi ha ancora detto cosa vuole da me. Io cercherò di dare il meglio di me. Iraola è un allenatore bravissimo ma rappresenta il passato. In Premier il campionato è un po' più fisico ma aver fatto tante esperienze mi aiuterà. Sia il Real Madrid B che il Milan Futuro mi hanno aiutato nel percorso di crescita".