Lazio a caccia di un centravanti: proposto anche Niclas Fullkrug

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La Lazio sta valutando alcuni profili per l'attacco. Proposto anche l'ex centravanti rossonero Fullkrug che è in uscita dal West Ham

La Lazio di Rino Gattuso è alla ricerca di un nuovo centravanti e sta valutando anche degli esuberi di altre squadre, come per esempio Niclas Fullkrug che è in uscita dal West Ham dopo i sei mesi in prestito al Milan. L'ex centravanti rossonero è stato offerto ai biancocelesti e potrebbe sbarcare a Roma a titolo temporaneo. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

La sua avventura al Milan è stata tutt'altro che positiva non solo a livello di squadra visto che i rossoneri hanno mancato la qualificazione in Champions League, ma anche a livello personale visto che ha segnato una sola rete in 20 presenze. Il Diavolo aveva la possibilità di riscattarlo per 5 milioni di euro, ma ha deciso di non esercirtale l'opzione.