Lazio a caccia di un centravanti: proposto anche Niclas Fullkrug
MilanNews.it
La Lazio sta valutando alcuni profili per l'attacco. Proposto anche l'ex centravanti rossonero Fullkrug che è in uscita dal West Ham
La Lazio di Rino Gattuso è alla ricerca di un nuovo centravanti e sta valutando anche degli esuberi di altre squadre, come per esempio Niclas Fullkrug che è in uscita dal West Ham dopo i sei mesi in prestito al Milan. L'ex centravanti rossonero è stato offerto ai biancocelesti e potrebbe sbarcare a Roma a titolo temporaneo. Lo riferisce il Corriere dello Sport.
La sua avventura al Milan è stata tutt'altro che positiva non solo a livello di squadra visto che i rossoneri hanno mancato la qualificazione in Champions League, ma anche a livello personale visto che ha segnato una sola rete in 20 presenze. Il Diavolo aveva la possibilità di riscattarlo per 5 milioni di euro, ma ha deciso di non esercirtale l'opzione.
Pubblicità
Gli ex
Primo PianoBlitz per Leao: ore cruciali. Milan: c'è un problema cessioni. Il senso di prendere Maldini e poi limitarlo? Che figuracciadi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Blitz per Leao: ore cruciali. Milan: c'è un problema cessioni. Il senso di prendere Maldini e poi limitarlo? Che figuraccia
2 Accomando: “Prima offerta del Fenerbache: 5 mln prestito più 35 mln di obbligo di riscatto. Al giocatore 12 milioni all’anno”
3 Amorim: “Non è complicato ciò che faremo con Leao. Dobbiamo giocare meglio per raggiungere un livello diverso”
4 Blitz del Fenerbahçe a Milano per Leao: 40 milioni per il cartellino e 10 milioni di ingaggio per Rafa. Ma il Milan vuole di più
Primo Piano
CalciomercatoMilan, proposto Soulé della Roma per la trequarti. Giornata importante per il futuro di Leao
Amorim: “Non è complicato ciò che faremo con Leao. Dobbiamo giocare meglio per raggiungere un livello diverso”
Pietro MazzaraPrimo PianoMa quali 250 milioni: Cardinale ha già finito i fuochi d’artificio. Il diktat sul calciomercato è sempre stato lo stesso. La verità su Leao
Andrea LongoniBene Camarda e Chukwueze. Karetsas, ne vale la pena? Gerry spenda subito, altrimenti...
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Come sarà il Milan di Amorim: organizzazione, pensiero e principi
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com