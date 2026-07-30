L'ex Milan Scotti firma con l'Avellino e poi va subito in prestito al Savoia
MilanNews.it
L’ormai ex rossonero Filippo Scotti, passato ieri ufficialmente all’Avellino (contratto triennale), va subito in prestito in Serie C nel neo promosso Savoia. Questo il comunicato del club campano, che ha sede a Torre Annunziata in provincia di Napoli.
“Il Savoia 1908 FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive dell'attaccante 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐨 𝐒𝐜𝐨𝐭𝐭𝐢, proveniente dall'Avellino. Benvenuto Filippo! Avanti Savoia!”
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
Pubblicità
Gli ex
Ecco il futuro di Paolo Maldini. Riprendereste davvero questo Theo? Mercato fermo ma è così per tuttidi Franco Ordine
Le più lette
1 Ecco il futuro di Paolo Maldini. Riprendereste davvero questo Theo? Mercato fermo ma è così per tutti
2 Franco Baresi, cuore da Capitano eterno: avrebbe voluto presenziare al raduno del 13 luglio a Milanello
4 Fabrizio Romano: "Cardinale chiaro con il Fenerbahce: Leao costa 50 milioni e solo a titolo definitivo"
29/07 Mancini: «Pentito di aver lasciato tre anni fa, adesso torniamo a far giocare bene la Nazionale»
Primo Piano
Primo PianoDalla sorgente di Olhao a Perth: Ramos pozzo da gol per il Milan. Ecco che lavoro gli chiede Amorim
Carlo PellegattiIo e l’Intelligenza Artificiale. Due chiacchiere e qualche consiglio a un mese dalla fine del mercato
Antonio VitielloPrimo PianoBlitz per Leao: ore cruciali. Milan: c'è un problema cessioni. Il senso di prendere Maldini e poi limitarlo? Che figuraccia
Pietro MazzaraPrimo PianoMa quali 250 milioni: Cardinale ha già finito i fuochi d’artificio. Il diktat sul calciomercato è sempre stato lo stesso. La verità su Leao
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com