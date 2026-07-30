L'ex Milan Scotti firma con l'Avellino e poi va subito in prestito al Savoia

L'ex Milan Scotti firma con l'Avellino e poi va subito in prestito al SavoiaMilanNews.it
Oggi alle 12:20Gli ex
di Manuel Del Vecchio

L’ormai ex rossonero Filippo Scotti, passato ieri ufficialmente all’Avellino (contratto triennale), va subito in prestito in Serie C nel neo promosso Savoia. Questo il comunicato del club campano, che ha sede a Torre Annunziata in provincia di Napoli.

Il Savoia 1908 FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive dell'attaccante 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐨 𝐒𝐜𝐨𝐭𝐭𝐢, proveniente dall'Avellino. Benvenuto Filippo! Avanti Savoia!