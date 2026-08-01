Costacurta: "Baresi capitano silenzioso, ma aveva un carisma incredibile"

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Alessandro Costacurta ha raccontato che capitano era Franco Baresi, suo ex compagno di squadra al Milan

Alessandro Costacurta è stato per anni non solo un compagno di squadra di Franco Baresi, ma anche il suo partner al centro della difesa del Milan. L'ex difensore ha ricordato così l'ex Capitano rossonero ai microfoni del Corriere dello Sport: "Sono tante le immagini che vengono in mente quando si parla di Franco Baresi. Ma ciò che colpisce ancora di più è il suo essere sempre stato così schivo, così disinteressato alle prime pagine, è forse questo che oggi commuove ancora di più. Devo dire che probabilmente la sorpresa più grande l'ho avuta quando girammo uno spot pubblicitario prima dei Mondiali del 1994. Fino a quel momento, nonostante giocassi con lui da cinque o sei anni, non ero ancora riuscito a entrare davvero nella sua testa e nel suo cuore. Quella giornata, secondo me, è stata il momento in cui siamo diventati veramente amici. Almeno per me è stato così.

Prima avevo sempre avuto nei suoi confronti un certo timore reverenziale. Invece quel giorno è cambiato qualcosa. Per me avere l'amicizia di una persona come Franco è stato uno dei più grandi privilegi della mia vita.



Che capitano è stato Franco Baresi? Era un capitano silenzioso. Non parlava tantissimo, ma aveva un carisma incredibile. Non aveva bisogno di fare grandi discorsi: bastava il suo atteggiamento. Ti indicava la strada con l'esempio e tutti lo seguivano. Aveva una personalità straordinaria e riusciva a trasmettere sicurezza semplicemente con la sua presenza".