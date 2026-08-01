Addio Baresi, il dispiacere di Galliani: "Capitano coraggioso di una delle squadre più forti di tutti i tempi"
Adriano Galliani ha versato parecchie lacrime nelle ultime ore dopo aver saputo della scomparsa di Franco Baresi, simbolo indiscusso del Milan di Silvio Berlusconi di cui lui è stato un grande protagonista nel ruolo di ad. Ai microfoni del Corriere della Sera, l'ex dirigente rossonero ha raccontato questo aneddoto sull'ex Capitano rossonero: "Dell’immortale capitano, ricordo una cosa: nei miei 31 anni da amministratore delegato del Milan ho sempre negoziato i contratti economici con tutti i calciatori, ad eccezione di uno, il Capitano. Franco aveva l’onore ed il privilegio di andare direttamente ad Arcore, trovava un’intesa con il presidente Berlusconi, mi dicevano la cifra e io battevo a macchina, come si diceva una volta".
Il dispiacere per la scomparsa di Baresi è enorme in Galliani che ha raccontato tutta la sua tristezza: "È un giorno di immensa tristezza per il calcio italiano. Ho condiviso con Franco, capitano coraggioso di una delle squadre più forti di tutti i tempi, momenti leggendari. Hai raggiunto il tuo presidente, 6 per sempre".
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