Tutta la tristezza di Seba Rossi per la scomparsa di Baresi: "Sto malissimo. In sogno mi ha detto: 'Devo andare'. Mi sono svegliato e ho pianto"

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L'ex portiere rossonero Sebastiano Rossi è distrutto per la scomparsa di Franco Baresi, suo amico e suo ex compagno di squadra al Milan

Sebastiano Rossi, ex portiere rossonero, ha raccontato tutta la sua tristezza alla Gazzetta dello Sport per la scomparsa di Franco Baresi, suo amico e suo ex compagno di squadra al Milan: "Come sto? Male, malissimo. Mi ha chiamato una radio e ho dovuto interrompere perché mi sono messo a piangere. Franco non c’è più, mi sembra impossibile, non faccio altro che pensare a lui. Non c’è più. L’ho sognato. Ho sognato che eravamo in campo e ridevamo. Poi mi ha sorriso e mi ha detto: 'Ciao Seba, io devo andare'. Mi sono svegliato e mi sono messo a piangere.

Baresi era un mio caro e fraterno amico. Il mio maestro, una persona di cuore, mi è stato vicino, era un idolo, un esempio. Il Capitano, il grande Capitano Franco. Sembrano parole retoriche ma, credimi, è così. Lui era il cuore del Milan. Umile, dolce, attento, trasmetteva serenità. Aveva sempre il sorriso, non l’ho mai visto senza. Sdrammatizzava tutto. A volte non riuscivi a capire, sembrava freddo e distaccato. Invece semplificava le cose difficili".