Il 2 agosto 2007 il Milan acquistava Pato: un talento frenato dagli infortuni
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Il 2 agosto di 19 anni fa il Milan acquistava dal Brasile un giovane ragazzino, Alexandre Pato, detto "Il papero"
Il 2 agosto 2007 il Milan acquistava Alexandre Pato dall'Internacional di Porto Alegre. Considerato uno dei talenti più brillanti della sua generazione, il brasiliano conquistò subito i tifosi rossoneri grazie a velocità, tecnica e fiuto del gol.
Una carriera, quella dell'attaccante brasiliano, che avrebbe potuto raggiungere vette ancora più alte, ma che è stata pesantemente condizionata dagli infortuni. Nonostante questo, comunque, il legame tra Pato e il Milan è sempre stato molto forte, come confermato dal diretto interessato che ai microfoni di Sky Sport una volta disse: "Per me il Milan non è stato un club, è stato amore puro!".
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