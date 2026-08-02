Il 2 agosto 2007 il Milan acquistava Pato: un talento frenato dagli infortuni

Il 2 agosto 2007 il Milan acquistava Pato: un talento frenato dagli infortuniMilanNews.it
© foto di Alberto Lingria/PhotoViews
Oggi alle 17:12Gli ex
di Lorenzo De Angelis
Il 2 agosto di 19 anni fa il Milan acquistava dal Brasile un giovane ragazzino, Alexandre Pato, detto "Il papero"

Il 2 agosto 2007 il Milan acquistava Alexandre Pato dall'Internacional di Porto Alegre. Considerato uno dei talenti più brillanti della sua generazione, il brasiliano conquistò subito i tifosi rossoneri grazie a velocità, tecnica e fiuto del gol.

Una carriera, quella dell'attaccante brasiliano, che avrebbe potuto raggiungere vette ancora più alte, ma che è stata pesantemente condizionata dagli infortuni. Nonostante questo, comunque, il legame tra Pato e il Milan è sempre stato molto forte, come confermato dal diretto interessato che ai microfoni di Sky Sport una volta disse: "Per me il Milan non è stato un club, è stato amore puro!". 