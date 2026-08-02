Weah ricorda con affetto Baresi: "Uno dei più grandi difensori della storia"

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Il mondo Milan in lutto per la scomparsa di Franco Baresi. Di questo triste annuncio, ha parlato anche George Weah sui propri account social

Sei per sempre. Una frase, mille significati. Franco Baresi era, è e sarà il Milan e tutti i milanisti. Di questo triste lutto ha parlato anche l'ex storico bomber rossonero George Weah, compagno di squadra e amico di Franco. Ecco un breve sunto del suo messaggio per Baresi sui propri social:

WEAH RICORDA BARESI

"Addolorato per la notizia della scomparsa del mio ex compagno di squadra al Milan e fratello maggiore, Franco Baresi, che il 31 luglio ha perso la sua battaglia contro una lunga malattia. Le nostre strade si sono incrociate alla fine degli anni '90, quando sono arrivato per la prima volta nel club della Serie A italiana. La sua guida è stata fondamentale per aiutarmi ad ambientarmi. È stato una figura imponente e centrale nella difesa della squadra, contribuendo alle nostre varie vittorie dello scudetto.

Baresi sarà ricordato come uno dei più grandi difensori della storia, avendo trascorso l'intera carriera calcistica professionale di 20 anni giocando per il Milan. Questa dolorosa scomparsa è una perdita irreparabile per la sua famiglia e per il Milan. Rivolgo le mie più sentite condoglianze ai suoi cari e al club. Che possano trovare conforto nel Signore in questo momento così difficile".