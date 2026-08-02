Napoli, Allegri: "Speriamo di ritrovarci qui tutti insieme a festeggiare qualche trofeo"

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(ANSA) - NAPOLI, 01 AGO - "Il centenario è un patrimonio non solo del Napoli calcio, ma di tutta la città, di tante generazioni che hanno passato dei momenti belli e meno belli. Ma la forza dei napoletani è quella di sapersi rialzare e tornare alle vittorie, questa è la cosa più importante". Così il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri dal palco di piazza del Plebiscito in occasione della festa per i cento anni del club azzurro in corso nella città partenopea.

"L'amore e la passione che ho percepito in questi primi giorni anche se siamo ancora in ritiro - ha aggiunto il tecnico - è notevole. Quindi la cosa che posso assolutamente promettere è grande professionalità e grande serietà per il raggiungimento degli obiettivi. Speriamo l'anno prossimo - ha concluso Allegri tra gli applausi della folla - di ritrovarci qui tutti insieme a festeggiare qualche trofeo". (ANSA).