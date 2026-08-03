L'ex Milan Cuenca lascia il Genoa: va in prestito al Celta Vigo

L'ex Milan Cuenca lascia il Genoa: va in prestito al Celta VigoMilanNews.it
Oggi alle 18:40Gli ex
di Lorenzo De Angelis
L'ex Milan Hugo Cuenca si trasferisce in Spagna, al Ceuta Vigo, con la formula del prestito con diritto di riscatto

L'ex Milan Hugo Cuenca è vicino a lasciare il Genoa per trasferirsi al Celta Vigo. Il trequartista classe 2005 dovrebbe approdare in Spagna con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a un milione di euro. 

Arrivato gratuitamente da Milan Futuro la scorsa estate, il paraguaiano ha trovato poco sapzio in rossobolù, collezionando una sola presenza in Coppa Italia. Il suo contratto con il Genoa resta valido fino al giugno 2028. 