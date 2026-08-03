Lazio, Gattuso: "Quando ero al Milan, ho fatto io rinnovare il contratto a Romagnoli"

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Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha parlato in zona mista dopo l'amichevole vinta contro la Lazio anche di calciomercato.

Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha parlato in zona mista ed ai canali ufficiali del club dopo l'amichevole vinta contro la Lazio anche di calciomercato: "Sappiamo bene che mancano due cose nel mercato, dobbiamo farlo. Non dobbiamo prendere tanto per prendere, devono arrivare un attaccante e un centrale di difesa. Romagnoli? Non so se andrà via, è già stato un mio giocatore al Milan e al tempo gli ho fatto rinnovare il contratto. Si sta comportando benissimo, dobbiamo riuscire a sbagliare il meno possibile.

Su Dia e Ratkov: "Dia è un giocatore che lega bene il gioco, ha già dimostrato di essere un calciatore bravo con caratteristiche che mi piacciono molto. Ratkov ha buone qualità, ma deve ancora migliorare. Il mio obiettivo personale? Dare un'identità precisa a questa squadra". Sui tifosi: "Abbiamo il dovere di sudare la maglia, di onorarla e provare a fargli cambiare idea. Sarà dura giocare in casa in questa situazione, ma per noi avere i tifosi è un valore aggiunto. Possiamo cambiare le cose solo con le prestazioni e con i fatti, ci conquisteremo la loro fiducia nelle 18 trasferte in stagione. All'Olimpico sono il dodicesimo uomo e ci farebbe comodo averli dalla nostra parte".

Sugli infortunati: "Tavares ha perso metà preparazione perché aveva un fastidio nel ginocchio, Pellegrini oggi non era disponibile perché ha avuto un problema alla caviglia e Isaksen e Cataldi stanno procedendo molto bene. Abbiamo fatto una tabella fino al 9 agosto e vedremo se riusciamo a riportarli in gruppo con noi o bisognerà aspettare ancora un pochino, però siamo molto contenti". Su Taylor: "L'altro giorno vi siete divertiti parlando di Taylor, ma io sono fatto così. Questo è il mio stile, il giorno dopo è un altro giorno, un altro giorno senza rancore, senza niente. Abbiamo il dovere di andare a 1000 all'ora sempre e di non stare là a lamentarsi per un fallo o non fallo. Dobbiamo andare, dobbiamo allenarci perché sappiamo che quest'anno ci aspetta una stagione molto difficile e i ragazzi devono essere bravi ad affrontarla nel migliore dei modi".