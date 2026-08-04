Scatto decisivo del Cagliari per Maldini: affare vicino con l'Atalanta
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Daniel Maldini presto potrebbe diventare un nuovo giocatore del Cagliari: a un passo l'accordo con l'Atalanta
Il Cagliari ha accelerato in maniera importante per Daniele Maldini e si avvicina alla fumata bianca con l'Atalanta. l'operazione dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 8.
Il giocatore, seguito nel corso di questo calciomercato anche dal Sassuolo, potrebbe sostenere le visite emdiche già nelle prossime ore prima della firma col club sardo. La trattativ resta separata da quella per Sebastiano Esposito, altro nome al centro dei dialoghi tra i due club.
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