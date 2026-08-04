News MN - F.Galli su Baresi: "Rimarrà per sempre nei nostri cuori"

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Filippo Galli, a margine del funerale di Franco Baresi, ha voluto ricordare il suo ex compagno di squadra al Milan

Dopo il funerale di Franco Baresi, Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha ricordato così l'ex Capitano del Milan ai microfoni dei tanti giornalisti presenti fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano: "La gente ha dimostrato tutto il suo affetto per Baresi. Il suo corpo se n'è andato, non è riuscito a mettere in fuorigioco questo avversario, ma rimarrà per sempre nei nostri cuori.

Un ricordo? Non me la sento. Franco è un ricordo perenne per tutti noi. E' difficile separare l'aspetto umano da quello sportivo, è un giocatore che si è sempre messo a disposizione dei compagni, della squadra e del club. E' rimasto al Milan anche in Serie B, credo che questo dica molto".